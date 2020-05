Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführerinnnen

Alpen (ots)

Am 29.05.2020, gegen 13.45 Uhr, kam es auf der B 58 in Alpen, Ortslage Drüpt, zu einem Verkehrsunfall infolge eines Wendemanövers. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Alpen stand mit ihrem PKW in einem Stau auf der B 58 in Richtung Grünthal. Als sie ihr Fahrzueg auf der B 58 wenden wollte, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden PKW einer 58-jährigen Frau ebenfalls aus Alpen. Bei dem Zusammstoß verletzten sich beide Frauen leicht und wurden in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B 58 in Höhe des Unfallortes für ca. 60 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden.

