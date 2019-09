Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholfahrt in Velbert - Velbert - 1909087

Mettmann (ots)

Am 15.09.2019, gegen 03.15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Velbert zunächst ein defektes Bremslicht an einem vor ihnen fahrenden Pkw VW Polo auf. Da die Beamten den Pkw kontrollieren wollten, folgten sie diesem. Im weiteren Verlauf wirkte die Fahrweise des Fahrzeugführers auf die Beamten alles andere als sicher. Bei der anschließenden Kontrolle, im Bereich der Einmündung Flandersbacherweg/Am Thekbusch, stellten die Beamten relativ schnell den Grund der Fahrweise des 36-jährigen Mettmanners fest. Dieser hatte augenscheinlich zu tief ins Glas geschaut. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache nach Velbert gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dort durfte er auch gleich noch seinen Führerschein abgeben. Den Mettmanner erwartet nun ein Strafverfahren.

