Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Exhibitionist zeigte sich

Weitere Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zeigte sich ein Unbekannter auf einer Liegewiese am Strandbad Auesee zwei Weselerinnen (21 und 23 Jahre) in schamverletzender Weise. Der Mann flüchtete anschließend auf einem älteren Damenrad (Farbe: lila).

Beschreibung des Exhibitionisten:

25 - 30 Jahre alt, schlanke Figur, osteuropäisches Aussehen, dunkle Haare, Raucher. Der Mann trug eine graue Jogginhose und ein weißes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

