Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 25.11.2019 - Feuer in einem Mehrfamilienhaus Mitte/Nord

Dortmund (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 19:30 Uhr aus noch unbekannten Gründen zu einem Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Steigerstraße. Der Großvater einer 7 köpfigen Familie bemerkte ein Feuer im Erdgeschoss und wollte die Familie durch das Läuten der Haustürklingel warnen. Im ersten Augenblick wollte die Familie versuchen über das bereits verrauchte Treppenhaus aus dem Haus zu gelangen. Glücklicherweise haben sie die Gefahr der Situation sofort erkannt und sich in ihrer Wohnung im Dachgeschoss in Sicherheit gebracht. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr haben das Treppenhaus nach weiteren Personen abgesucht, mit der Brandbekämpfung begonnen und mit zwei Einsatzkräften die Familie in ihrer sicheren Wohnung betreut. Erst nach dem das Feuer gelöscht und das Treppenhaus frei von giftigem Brandrauch war, konnten sie aus dem Haus geführt werden. Der bereits eingetroffene Rettungsdienst hat unmittelbar die Versorgung der Familie übernommen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Teil der Familie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auf Grund des Brandes ist das gesamte Haus bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.Bis auf fünf Personen konnten alle Bewohner des Hauses für die Nacht bei Freunden und Familien unterkommen. Die restlichen Personen werden durch die Stadt Dortmund vorläufig untergebracht.

Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

