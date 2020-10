Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Altpapiercontainer angezündet

Lippstadt (ots)

Die Polizei geht nach zwei Bränden in der Beckstraße und Leuschnerstraße in der Nacht zu Dienstag (6. Oktober), um 3 Uhr, von Brandstiftung aus. In kurzem Abstand brannten dort drei Altpapiercontainer. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

