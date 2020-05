Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Entsorgung von Altreifen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

In der Nähe der Deponie in Rammersweier wurden am Dienstagabend insgesamt zwölf Altreifen unerlaubt entsorgt. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 18 Uhr zwei männliche Personen beim Abladen der Reifen und sprach die beiden an, welche sich daraufhin aus dem Waldgebiet entfernten. Zur selben Zeit war einer Joggerin ein weißer Transporter mit polnischen Kennzeichen aufgefallen, der zur gleichen Zeit von dort weggefahren war. Das Kennzeichen konnte in der Kürze der Zeit nicht abgelesen werden. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781/21-2200 in Verbindung zu setzen. Um die ordnungsgemäße Entsorgung der Altreifen kümmerten sich die Mitarbeiter der Deponie.

