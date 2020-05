Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unaufmerksam

Lahr (ots)

Sachschaden in Höhe von geschätzt 16.000 Euro entstand am Mittwoch nach einem Unfall im Limbruchweg. Die Fahrerin eines Renault fuhr gegen 14 Uhr vom Fahrbahnrand an und übersah hierbei eine von hinten herannahende Dacia-Lenkerin. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zur Kollision, wobei das Auto der mutmaßlichen Verursacherin noch gegen einen geparkten BMW geschoben wurde. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, die 47-Jährige wurde verwarnt und bekommt in der Folge Post von der Stadt Lahr.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell