Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsbehinderungen am Samstag

Braunschweig (ots)

Braunschweig 20.06.2020

Am Samstag werden in der Braunschweiger Innenstadt sowie im Bereich des Bahnhofs mehrere Veranstaltungen stattfinden. Daher wird es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen, die nicht nur den Individualverkehr, sondern auch den öffentlichen Personennahverkehr beeinträchtigen können. Weitere Informationen werden den Infotafeln an den jeweiligen Haltestellen zu entnehmen sein.

Die Behinderungen können sich auf den gesamten Samstag erstrecken.

