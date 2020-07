Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Klettergerüst auf dem Schulhof der Grundschule Greene beschädigt

Einbeck (ots)

Greene(pap) Der Polizeistation Kreiensen wurde am Mittwoch, 08.07.2020, gegen 07.45 Uhr mitgeteilt, dass auf dem Schulhof der Grundschule Greene im Steinweg in der Nacht zuvor ein Klettergerüst beschädigt wurde. Es handelt sich um ein Gerüst aus Holz mit Querstangen aus Metall, wobei eine Stange gewaltsam aus den Holzbalken gebrochen wurde und anschließend in einem Treppenzugang abgelegt wurde. Der Schaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich am Abend zuvor bis ca 22.30 Uhr drei Jugendliche, einer davon mit einem Motorroller, auf dem Schulhof in der Nähe des Gerüsts aufgehalten und laut Musik gehört haben. Ob diese Personen etwas mit dem Vorfall zu tun haben, ist zurzeit nicht bekannt. Eventuelle Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation Kreiensen, Tel. 05563-999130, oder der Polizei Einbeck, Tel. 05561-949780, in Verbindung

