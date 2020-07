Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomaten entwendet

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, 06.07.2020, auf Dienstag, 07.07.2020, in Dassel in der Oberen Straße einen Zigarettenautomaten entwendet. Der Automat, der am Gebäude einer Gaststätte angebracht war, wurde von den Tätern abgebaut und vermutlich mit einem Pkw abtransportiert. Bei der Tatausführung wurde noch eine Außenleuchte beschädigt. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in verbindung.

