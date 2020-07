Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lorbeerhecke beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 53 Jahre alter Einbecker hat bei der Polizei eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Ein bislang unbekannnter Täter hat in den zurückliegenden zwei Wochen mehrmals größere Löcher in eine Lorbeerhecke im Bettina-von-Arnim-Weg geschnitten. Der Schaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt. Zeugen, die zu diesem Sachverhalt Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell