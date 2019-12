Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Geschäftseinbruch - Polizei sucht Zeugen

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

St.Leon-Rot: In die Verkaufs- und Geschäftsräume einer Firma in der Straße "An der Autobahn" brachen in der Nacht zum Freitag bislang unbekannte Täter brachial ein. Über ein aufgebrochenes Rolltorfenster gelangten die Einbrecher in die Innenräume und entwendeten z.T. hochwertige Werkzeuge der Marken "Metabo" und Dema wie auch einen Tresor mit Bargeld und Briefmarken. Firmenverantwortliche bemerkten den Einbruch am Freitagmorgen und alarmierten die Polizei. Die Ermittlungen laufen derzeit noch; Angaben zur Schadenshöhe können momentan nicht getätigt werden. Zeugen, die zwischen Donnerstagabend, 18.10 Uhr und Freitagmorgen, ca. 7.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell