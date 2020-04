Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher VU mit Kradfahrer

Hermannsburg (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Krad-Fahrer Am Freitagmittag, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 81, im Bereich Hof Grauen ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben kam. Zur Unfallzeit war der 78 alte Fahrer eines Klein-Lkw mit Anhänger auf der K 81 von Baven in Richtung Bergen unterwegs. In Höhe des Hof Grauen 3 wollte der Fahrer nach links auf das Anwesen abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer kam. Mehrere Ersthelfer, darunter ein Arzt, versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers. Letztlich kam für den 20-jährigen Zweiradfahrer jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Wer den Unfall verursacht hatte, ist derzeit noch unklar. Zur Ursachenermittlung schaltete die Celler Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen ein. Die Kreisstraße 81 wurde bis zum Abschluss der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

