POL-CE: Ladendieb betrunken mit Rad unterwegs

Nach der Mitteilung über einen wiedererkannten Ladendieb, wurde die Polizei am Mittwochnachmittag zu einem Getränkemarkt in die Neuenhäuser Straße gerufen. Dort angekommen, fuhr der mutmaßliche Dieb, der wenige Tage zuvor dort gestohlen haben soll, gerade mit seinem Fahrrad davon. Mehrere Versuche den Mann zu Anhalten zu bewegen scheiterten zunächst. Schließlich überholten ihn die Beamten und stellten sich ihm in den Weg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung bei dem 32 Jahre alten Mann fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ein. Haben Radfahrer einen Wert ab 1,6 Promille oder mehr im Blut, gelten sie als absolut fahruntüchtig und müssen mit einer Strafe rechnen.

