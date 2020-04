Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mietnomaden spurlos verschwunden

Winsen/A. (ots)

Im Oktober 2019 vermietete eine arglose Hausbesitzerin ein Haus in der "Neue Waldstraße" in Winsen. Die Mieter waren ein 24 und 25 Jahres altes Pärchen. Schon innerhalb kurzer Zeit stellte sich heraus, dass die jungen Leute keine Miete zahlten. Die vorgelegten Belege, die die Liquidität des Paares dokumentieren sollten, stellten sich zudem allesamt als Fälschungen heraus. Die jungen Leute hatten offenbar auch nie vor, die vereinbarte Miete zu zahlen. Als die 59 Jahre alte Vermieterin daraufhin im Januar den Vertrag kündigte, begann das Betrügerpaar das Haus zu verwüsten und das Grundstück zu vermüllen. Vereinbarte Termine, in denen die Veränderungen der Zustände herbeigeführt werden sollten, platzten durch Nichterscheinen der Mieter. Aktuell ist das junge Paar spurlos verschwunden, so dass die Vermieterin leider wohl auf ihrem Schaden, der sich in fünfstelliger Höhe bewegen dürfte, sitzen bleiben wird. Vor wenigen Tagen erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell