Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer schleudert über die Motorhaube - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (6. Oktober), gegen 16 Uhr, wollte eine 60-jährige Ford-Fahrerin mit ihrem Wagen einen Parkplatz am Soesttor verlassen. Hierbei übersah sie einen 16-jährigen Lippstädter Radfahrer auf dem querenden Radweg, so dass dieser trotz Vollbremsung gegen den Ford prallte und über die Motorhaube schleuderte, bevor er auf den Boden fiel. Glück im Unglück hatte der 16-Jährige, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, dass er hierbei nur leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden wird von der Polizei auf 500 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell