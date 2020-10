Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Aggressiv

Neuried (ots)

Das aggressive Verhalten eines 36 Jahre alten Mannes endete am frühen Donnerstagabend mit einer Strafanzeige. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg soll sich der Mann gegen 18.40 Uhr derart über die Fahrweise einer 44-Jährigen in der Schutterwälder Straße geärgert haben, dass er der Frau kurzerhand nach Hause folgte. In Altenheim angelangt, soll es neben einem verbalen Disput schließlich auch zu einer handfesten Auseinandersetzung, auch unter Beteiligung des zur Hilfe geeilten Ehemannes der Mittvierzigerin, gekommen sein. Hierbei wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Die Ermittler des Polizeipostens Neuried gehen nun den genauen Hintergründen des Streits auf den Grund.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell