Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Trike erfasst Fußgängerin - Unfall beim Ausfahren aus Parkplatz

Aalen (ots)

Stödtlen: Unfall beim Ausfahren aus Parkplatz

Am Freitag um 12:10 Uhr wollte eine 44-jährige Renault-Lenkerin von einem Parkplatz auf den Braunbachweg ausfahren. Hierbei übersah sie eine von links kommende 18-jährige Lenkerin eines Traktors mit Anhänger. Die Renault-Fahrerin prallte mit ihrem Fahrzeug gegen das Hinterrad des Traktors und wurde dabei leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Im Eingangsbereich eines Ladengeschäftes in der Pfarrgasse wurde zwischen Donnerstagabend. 20 Uhr und Freitagmittag, 12 Uhr, ein Deckenlicht beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Stimpfach: Trike erfasst Fußgängerin

Am Freitag um 08:25 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lenker eines Trikes die Mühlstraße in Richtung Kirchstraße. Kurz nach der Zehnthausstraße betrat plötzlich eine 89-jährige Frau, die ihr Fahrrad schob, die Kirchstraße und wurde von dem Trike erfasst. Hierbei wurde die Seniorin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

