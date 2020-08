Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betäubungsmittel in Wohnung gefunden & Rucksack aus Kofferraum entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Betäubungsmittel in Wohnung gefunden

In den frühen Morgenstunden des Donnerstages durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Waiblingen aufgrund richterlicher Anordnung eine Wohnung in der Marienstraße, nachdem sich zuvor der Verdacht ergeben hatte, dass der Bewohner mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge handelt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten über 600 Gramm Marihuana, eine Cannabispflanze, mehrere tausend Euro Bargeld, Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel sowie Munition für eine Schreckschusswaffe. Der 44-jährige Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Backnang: Rucksack aus Kofferraum entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Freitagmorgen gegen 5 Uhr aus einem im Rietenauer Weg abgestellten Pkw einen Rucksack mit diversen Wertgegenständen. Der Geschädigte ließ den Kofferraum des Autos nur für wenige Minuten geöffnet, in diesem Zeitraum entnahm der Täter den schwarzen Rucksack samt Geldbeutel, IPhone und weiteren Wertgegenständen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf insgesamt rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

