Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gerüst entwendet, Verkehrsunfälle & Zeugen nach Streit im Stadtgarten gesucht

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Gerüst entwendet

Im kurzen Zeitraum zwischen 4 Uhr und 5 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe am Donnerstagmorgen die Zugangstüre zu einem Holzverschlag im Heininger Weg auf und entwendeten aus diesem diverse Gerüstteile im Gesamtwert von rund 3300 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Teile mit mehreren Fahrzeugen oder einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden. Teilweise befindet sich auf den Gerüstteilen die gelbe Aufschrift "maler Knödler". Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen, die am Donnerstagmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben oder denen entsprechende Gerüstteile aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

Backnang: Auffahrunfall

Eine 23-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 11:45 Uhr die B14 in Maubach, Fahrtrichtung Backnang entlang und bemerkte hierbei zu spät, dass der vor ihr fahrende 20 Jahre alte VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Bei der anschließenden Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag einen in der Römerstraße geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Ford wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handeln dürfte. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Murrhardt: Zeugen nach Streitigkeiten im Stadtgarten gesucht

Am Donnerstagnachmittag kam es im Stadtgarten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 28-jährigen Hundebesitzerin und einem 70 Jahre alten Fahrradfahrer. Hintergrund war offenbar, dass die Frau ihren Hund nicht angeleint hatte und dieser bellenderweise in Richtung des Seniors rannte. Im Verlauf des Streits kam es schließlich auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, hierbei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Zur genauen Klärung des Sachverhalts sucht der Polizeiposten Murrhardt nun Zeugen, welche den Streit beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 zu melden.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Backnang sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen am Kreisverkehr Erbstetter Straße / Obere Bahnhofstraße. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Omnibusses fuhr gegen 9 Uhr die Erbstetter Straße in Richtung ZOB entlang und musste vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei fuhr der hinter ihm fahrende Autofahrer, der vermutlich mit einem schwarzen Skoda Fabia unterwegs war, auf den Bus auf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Bus wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 18 Jahre alte Daimler-Fahrerin war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als sie am dortigen Zebrastreifen verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr ein bisher unbekannter Fahrer eines dunkelblauen Kleintransporters auffuhr. Anschließend bog die Frau nach rechts in die Esslinger Straße ab und fuhr dort auf einen Parkplatz. Der bisher unbekannte Unfallverursacher folgte ihr zunächst in die Esslinger Straße, fuhr anschließend aber unvermittelt weiter. Beim Fahrer soll es sich um einen ca. 40-50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Der Schaden am Daimler der jungen Frau wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Korb: Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Am Donnerstag kurz vor 11:00 Uhr war ein 58-Jähriger zusammen mit seiner 56-jährigen Partnerin auf ihren Pedelecs in der Straße im Riebeisen in Richtung Industriegebiet unterwegs. Die beiden befuhren nebeneinander die Straße. Hierbei stießen sie seitlich gegeneinander, was zur Folge hatte, dass der 58-Jährige ins Straucheln geriet und letztlich stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Waiblingen-Beinstein: Unfall beim Abbiegen

Als ein 38 Jahre alter Daimler-Fahrer am Donnerstag kurz nach 11:30 Uhr aus Richtung Ortsmitte kommend vom Mühlweg in die Waiblinger Straße abbiegen wollte, übersah er dabei den Toyota Aygo einer 57-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell