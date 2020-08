POL-AA: Ostalbkreis:

Polizeipräsidium Aalen

Westhausen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte die Absperrgitter im Bereich einer Baustelle auf der B 29 zwischen der Einmündung Westhausen und der Autobahnanschlussstelle Westhausen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Die Beschädigung wurde am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Pkw zerkratzt

An einem geparkten Pkw Mercedes Benz wurde zwischen Freitag, 31.07. und Samstagmorgen 1 Uhr die komplette Fahrzeugseite auf der Fahrerseite zerkratzt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Mittelbachstraße abgestellt gewesen.

Abtsgmünd: Pkw rollt gegen Pkw

Auf dem Parkplatz eines Campingplatzes im Bereich Hammerschmiede machte sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein nicht genügend gegen das Wegrollen gesicherter Pkw selbständig und rollte gegen ein geparktes Fahrzeug. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Abtsgmünd: Reitunfall

Im Bereich des Campingplatzes Hammerschmiede war am Donnerstag, gegen 19 Uhr eine 25-jährige Reiterin mit ihrem Pferd unterwegs, als dieses wegen eines vorbeifahrenden Traktors durchging. Die Reiterin stürzte und zog sich schwere Verletzungen an der Schulter zu. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aalen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von ca. 3000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr einen geparkten Pkw an der vorderen linken Stoßstange beschädigte, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem Seniorenwohnheim in der Hofherrnstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstag ein 57-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Alfa Romeo, als er gegen 18.30 Uhr auf den vor ihm abbremsenden Pkw eines 44-jährigen Mercedes-Lenkers auffuhr, die in der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe des Friedhofs an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt abbremste. 8500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Gefährlich überholt - Polizei sucht Zeugen

Auf der L 1060 musste am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr eine 42-jährige Skoda-Lenkerin, die von Rosenberg in Richtung Ellwangen unterwegs war, auf einer langen Geraden zwischen Hohenberg und Lindenhof nach rechts auf einen Schotterstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, welches als letztes einer Fahrzeugkolonne zum Überholen ausgeschert war. Hinweise auf den überholenden Pkw, bei welchem es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben soll, bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Böbingen: Unfall mit Schwertransportfahrzeug

Beim rechts Abbiegen von der Siemensstraße auf die L 1162 in Richtung Heubach, schwenkte am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr der 24 Meter lange Auflieger eines Schwertransporters aus und beschädigte dabei die gesamte Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Audi eines 75-jährigen Fahrers. Ein hinter der Pkw fahrender Fahrradlenker musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und von seinem Fahrrad abspringen, um eine Kollision mit dem ausschwenkenden Auflieger zu vermeiden. Da der Schwertransport ohne Begleitfahrzeug unterwegs war, wurde dem 57-jährigen Lenker die Weiterfahrt bis zu dessen Eintreffen untersagt. An dem Pkw entstand Totalschaden von ca. 6000 Euro. Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter Tel. 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Auf der Rektor-Klaus-Straße kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 25-jähriger Mercedes-Lenker war aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 60-jährigen Audi-Lenkerin aufgefahren, die an einer Ampel verkehrsbedingt angehalten hatte. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde auf die Lärmschutzwand der Buchauffahrt mit roter und schwarzer Farbe Buchstaben und Zahlen aufgemalt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

