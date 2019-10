Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Gartenhüttenbrand

Gaggenau (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro war nach dem Brand einer Gartenhütte am Dienstagmittag in der Straße "Im Ehrlich" zu beklagen. Ein Zeuge wurde gegen 14.30 Uhr auf eine Rauchsäule aufmerksam und alarmierte die Kräfte der Feuerwehr Gaggenau und des örtlichen Polizeireviers. Den Wehrleuten gelang es, das Feuer zu löschen. Die genaue Brandursache ist noch nicht eindeutig geklärt. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Möglicherweise hat ein technischer Defekt an einer Stromleitung zum Ausbruch des Feuers geführt.

