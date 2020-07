Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken- Wespe verursacht Verkehrsunfall mit Verletzten

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 17.07.2020, gegen19.00 Uhr ereignete sich in Zweibrücken, Gottlieb-Daimler-Str. ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person und erheblichem Sachschaden. Nach Schilderung des Unfallverursachers war diesem eine Wespe durch das geöffnete Seitenfenster ins Fahrzeug geflogen. Die Fahrerin erschrak sich und geriet auf die Gegenfahrbahn wo sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammenstieß. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. |pizw

