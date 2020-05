Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in eine Arztpraxie in Bockhorn - Täter scheiterten beim Hebeln, es blieb beim Versuch - 202000549537

Bockhorn (ots)

Am frühen Montagmorgen, 18.05.2020, wurde in einer Arztpraxis in der Grabsteder Straße der Versuch eines Einbruchs festgestellt. Dort versuchten Unbekannte am letzten Wochenende eine rückwärtige Tür aufzuhebeln, es blieb beim Versuch. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

