Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Jever - Unbekannte nutzen silberne und schwarze Farbe - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Bisher unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 01.-15.05.2020 mittels einer Sprühdose und einem Permanent-Marker einen Anhänger, mehrere Mülleimer, eine Parkbank, Schilder und eine Gebäudefassade in der Schulstraße. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in der Zeit vom 15.- 17.05.2020 in der Ladestraße; dort besprühten die Täter die Gebäudefassade einer Firma mit Schriftzügen in silberner und schwarzer Farbe. Abzulesen sind die sogenannten Tags "FOBS" und "CHAISE". In allen Fällen nimmt die Polizei in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 Hinweise entgegen.

