Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Varel stellt mehrere Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel fest und leitet entsprechende Ermittlungsverfahren ein - bei einer Fahrzeugdurchsuchung wurden Beamte fündig

Zetel und Varel (ots)

Am Sonntagabend, kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:20 Uhr im Plaggendamm in Zetel einen PKW VW und stellten im Rahmen der Kontrolle des 28-Jährigen Fahrzeugführers fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,8. In der Nacht zum Montag, 18.05.2020, hielten die Beamten gegen Mitternacht auf der Vareler Straße in Bockhorn einen PKW Dacia an und stellten auch bei diesem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln fest. Bei diesem 18-Jährigen Fahrer aus Zetel wurde aufgrund des typischen Geruchs von Marihuana, den die Beamten aus dem Fahrzeug wahrnahmen, der Pkw durchsucht. Die daraufhin erfolgte Fahrzeugdurchsuchung bestätigte den Geruchssinn der Beamten, sie fanden eine geringe Menge dieser Droge. Der Heranwachsende wurde für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Gegen 07:50 Uhr hielten Polizeibeamte in der Gerd-Lüpke-Straße einen 22-Jährigen Fahrzeugführer aus Bremen in seinem Opel an und stellten auch bei diesem jungen Fahrzeugführer Anzeichen einer Beeinflussung berauschender Mittel fest, so dass ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Die Beamten untersagten jeweils die Weiterfahrt und leiteten gegen alle Fahrzeugführer entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

