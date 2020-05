Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ergänzender Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht zur Aufklärung einen älteren Herrn mit einem Einkaufs Trolley, der ein wichtiger Unfallzeuge ist

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am 08.05.2020 gegen 11:50 Uhr in der Kieler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort fuhr ein weißer Transporter rückwärts aus einer Hofeinfahrt und stieß auf der Straße gegen einen dort vorbeifahrenden Pkw. Beide Fahrzeugführer hielten anschließend an und stiegen aus den Fahrzeugen. Als der Fahrer des Pkw nach einem kurzen Gespräch einen Zettel holen wollte, nutzte die Fahrerin des Transporters die Gelegenheit und fuhr davon, ohne zuvor ihre Personalien anzugeben. Bei der Flucht wurde eine 60-jährige Passantin, die gerade die Straße querte, fast von dem Transporter erfasst. Nach Zeugenangaben trug die ca. 25-jährige Fahrerin des Transporters eine Warnweste und ein dunkles Stirnband. Sie wird als zierlich und ca. 170 cm groß beschrieben. Nach ergänzenden Ermittlungen könnte ein älterer Herr ein wichtiger Unfallzeuge sein. Dieser ältere Herr, soll groß und schlank sein und hatte in der Zeit seiner Anwesenheit am Unfallort einen roten Einkaufs Trolley bei sich. Er ging in eine Grundstückseinfahrt gegangen, in der das Verursacherfahrzeug der Frau fuhr und abgestellt war. Dieser Zeuge soll die am Unfall beteiligten Personen angesprochen haben, dass der Transporter dort nicht stehen dürfte. Da der ältere Herr ein wichtiger Zeuge des Unfalls ist, wird dieser und weitere gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

