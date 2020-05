Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel (Stand: 17.05.2020, 10 Uhr) Zeitraum: 15.05. bis 17.05.2020

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 15.05.2020 Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw Varel- In der Nacht von Donnerstag (14.05.2020) auf Freitag (15.05.2020), ist es in Varel auf dem Pendlerparkplatz am Kaffeehauskreisel zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem geparkten Pkw gekommen. Um an das Diebesgut zu gelangen, hat der bislang unbekannte Täter die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230, bei der Polizei Varel zu melden. Es wird darauf hingewiesen, Wertsachen nicht sichtbar im Innenraum der Fahrzeuge liegen zu lassen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell