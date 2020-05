Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 15.05. - 17.05.05.2020 Freitag - Sonntag

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, 15.05.2020, zwischen 08:30 Uhr und 17:35 Uhr, schlugen der oder die unbekannten Täter die Seitenscheibe eines parkenden Pkw Opel Zafira ein, der in der Kantstraße 2, in Sande, abgestellt war.

Zeugen melden sich bitte beim PK Jever 04461-92110

Brand eines Altkleidercontainers

Am Samstag, 16.05.2020, zwischen 05:06 Uhr und 05:30 Uhr, entzündeten unbekannte Täter einen Altkleidercontainer der DLRG in Heidmühle, Wohnpark. Der Container brannte vollständig aus. Schadenshöhe ca. 1500 Euro.

Zeugen melden sich bitte beim PK Jever 04461-92110

Diebstahl an Kfz

In der Zeit von Freitag, 14:00 Uhr bis Samstag 10:05 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Blinkerleuchten (rechts und links vorne), eines in der Mühlenstraße beim Pflegebutler geparkten Pkw, VW Golf III.

Zeugen melden sich bitte oder beim PK Jever 04461-92110

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, dem 16.Mai, kam es gegen 15:50 Uhr, in Schortens, zu Streitigkeiten, bei denen sich einer der Kontrahenten mit einem Pkw entfernte. Die Person konnte angetroffen werden und es wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, eine Strafanzeige gefertigt und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfallgeschehen

Parkplatzunfall

Zeit : Samstag, 16.05, 12:25 Uhr Ort : Jever, Parkplatz Grüner Garten

Beim rückwärts Einparken kam es zu einem Zusammenprall mit einem ordnungsgemäß parkenden Pkw. An beiden beteiligten Pkw entstanden geringe Sachschäden, insgesamt ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell