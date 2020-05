Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 15.05.2020 bis 17.05.2020

Wilhelmshaven (ots)

Brand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Amerigo-Vespucci-Straße zu einem Schwelbrand in einer Wohneinheit gekommen. Der Brand wurde bereits vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr von einer Person, die über die Terrassentür in die Wohnung gelangen konnte, gelöscht.

Raub

Am Freitagmorgen, gegen 10.30 Uhr, wurde ein 34jähriger Mann in der Ruselerstraße von zwei bislang unbekannten Tätern ausgeraubt. Nachdem die Täter das Opfer in den "Schwitzkasten" genommen und geschlagen hatten, forderten sie unter dem Vorhalt eines Messers sein Geld und sein Handy. Anschließend durchsuchten sie seine Kleidung und entwendeten sein Handy und 50.- Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter mit ihren Fahrrädern in eine unbekannte Richtung. Ein Täter hatte eine große muskulös-dicke Statur und war ca. 25 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare, trug eine graue Jeanshose und eine schwarze Strickjacke. Der andere Täter war auch ca. 25 Jahre alt und hatte etwas längere schwarze, gelockte Haare. Er trug eine blaue Jacke und eine schwarze Jogginghose. Beide Täter hatten einen ausländische Dialekt und trugen eine Mund-Nase-Maske.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war es in einer Gärtnerei in der tom-Brok-Straße zu einem Einbruch gekommen. Gegen 02.20 Uhr konnte eine männliche Person (33 Jahre alt) von der Polizei auf dem Dach der dortigen Gärtnerei entdeckt werden. Kurze Zeit später brach dann der Täter durch das Glasdach des Gewächshauses ein und stürzte ca. drei Meter zu Boden. Dabei erlitt er allerdings nur leichte Schnittverletzungen und konnte anschließend von der Polizei am Tatort festgenommen werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, kam in einer Kurve der Bunsenstraße ein Pkw von der Fahrbahn ab und rutscht in den dortigen Graben. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen und die vier Insassen können sich aus eigener Kraft befreien. Zwei Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Nachdem der 18 jährige Fahrer einräumte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Medikamenten gefahren sei, konnten die eingesetzten Polizeibeamten noch feststellen, dass er gar keine Fahrerlaubnis hatte. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Fahrer von der Polizei nach Hause entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell