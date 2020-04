Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

VW Sharan mit dem polnischen Kennzeichen PKNH362 gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag (24.04.2020) ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf der Straße Issumer Tor eine Verkehrsunfallflucht, bei der der Daimler eines 21-jährigen Gelderners beschädigt wurde. Der 21-Jährige stand mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Issumer Tor/ Issumer Straße aus Richtung Issum kommend und wartete auf Grünlicht. Ein dunkler VW Sharan mit dem polnischem Kennzeichen PKNH362, der versetzt neben dem Daimler auf der Linksabbiegerspur stand, setzte plötzlich zum Wenden an und touchierte hierbei den Daimler. Der Fahrer des Sharans setzte sein Wendemanöver trotzdem fort und flüchtete anschließend in Richtung Issum ohne seine Daten zu hinterlassen. Bei Überprüfung des polnischen Kennzeichens stellte sich heraus, dass das Kennzeichen nicht zu einem VW Sharan gehört.

Die Polizei Geldern bittet daher um Ihre Mithilfe. Hinweise zu dem VW Sharan mit dem polnischen Kennzeichen, sowie zum Unfallverursacher werden unter 02831 1250 entgegen genommen. (cp)

