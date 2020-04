Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kratzer auf geparktem PKW

Verursacher gesucht

Emmerich (ots)

Zwischen Sonntag (26.04.2020) und Montag (27.04.2020) wurde der an der Tempelstraße geparkte Audi einer 23-jährigen Frau aus Emmerich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Halterin hatte den PKW am Sonntag gegen 20:00 Uhr in der Tempelstraße geparkt und bei Ihrer Rückkehr am Montag gegen 12:30 Uhr die Beschädigung entdeckt. Ein anderes Fahrzeug hatte auf der linken Fahrzeugseite des Audi Kratzer verursacht. Der Schadensverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen.(cp)

