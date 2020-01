Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Auto fährt Fußgängerin an

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (23. Januar, gegen 7 Uhr) hat ein blauer Renault an der Kreuzung Plessingstraße/Steinsche Gasse eine 33-jährige Fußgängerin angefahren. Der Fahrer war verbotenerweise links in die Plessingstraße abgebogen und hatte die Frau übersehen. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Plessingstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203/2800 entgegen. (cd)

