Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Radfahrer wurde bei Unfall leicht verletzt.

Salzgitter, Neißestraße, 06.01.2020, 13:25 Uhr. Der 75-jährige Fahrer eines Daimler übersah offensichtlich beim Einbiegen von einem Parkplatz in die Neißestraße den von rechts kommenden 27-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gefahren werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

