POL-WHV: Öl in Altglascontainer gekippt (FOTO) - Spezialfirma kann Verunreinigung der Oberflächenentwässerung abwenden - Polizei Varel ermittelt wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen und bittet um Zeugen

Varel (ots)

Am Freitagvormittag, 15.05.2020, stellt ein Polizeibeamter fest, dass aus den Glascontainern, gegenüberliegend eines Getränkemarktes an der Rodenkirchener Straße Öl Geruch und das Austreten einer Flüssigkeit auf dem Asphalt fest (Foto). Nach Art und Beschaffenheit sowie dem Geruch zufolge, könnte es sich bei der ausgetretenen Flüssigkeit um Altöl handeln, das zum Zeitpunkt der Feststellung noch nicht ins Erdreich oder in das Abwasser gelangt ist. Hinter den Glascontainern befindet sich außerdem ein auf der Seite liegender fünf Liter Kanister, in dem sich eine Restmenge Öl befindet. Der Bauhof Varel wurde verständigt, die verantwortliche Firma musste die Glascontainer reinigen, eine Verunreinigung der Oberflächenentwässerung konnte durch den Einsatz einer Spezialreinigungsfirma verhindert werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand muss das Öl von oben in einen der Container gegossen worden sein, so dass diese Flüssigkeit schließlich am Boden wieder austrat. Die Polizei Varel hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen eingeleitet und bittet zur Aufklärung Zeugen, die etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz feststellen konnten, sich unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

