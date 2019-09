Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Heinrich-Leggewie-Straße

Diebstahl von Firmengelände

Coesfeld (ots)

Über einen ca. 2 Meter hohen Baustellenzaun gelangten Diebe auf ein Firmengelände. Hier schlugen sie die Seitenscheibe zu einem Kleintransporter ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie eine Plastikdose in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Aufgrund einer vorhandenen Überwachungskamera kann der Tatzeitraum auf ca. 18.00 bis 19.10 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

