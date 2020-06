POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Fahrerin eines Sattelzuges mit über zwei Promille ++ Nach Kollision mit Traktor - 26-jähriger Beifahrer verletzt ++ Betrügerische Nachlassregelung über Twitter ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Hansalinie A1 - Fahrerin eines Sattelzuges mit über zwei Promille

Elsdorf. Eine 44-jährige Kraftfahrerin ist am Dienstagmorgen mit einem Promillewert von über 2,3 am Steuer eines Sattelzuges auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Die Frau hatte gegen 9.30 Uhr ihre Fahrt in dem Gespann in der Nähe der Anschlussstelle Elsdorf antreten wollen. Zeugen, die erkannten, dass sie stark alkoholisiert war, versuchten noch sie zu stoppen. Trotzdem gelang es der 44-Jährigen auf die Autobahn aufzufahren. Über die Zeugen wurde die Polizei von der gefährlichen Tour informiert. Im Rahmen einer Fahndung gelang es der Autobahnpolizei Sittensen die Gesuchte auf dem Autobahnparkplatz in Hatzte ausfindig zu machen. Die Frau musste im Krankenhaus in Rotenburg eine Blutprobe abgeben. Für die Weiterfahrt des Sattelzuges wurde ein Aushilfsfahrer eingesetzt.

Nach Kollision mit Traktor - 26-jähriger Beifahrer verletzt

Tarmstedt. Bei der Kollision einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit einem Mercedes ist am späten Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Mann verletzt worden. Der Fahrer des Traktors hatte gegen 17.30 Uhr in Höhe Hoschendorfer Weg nach links in einen Feld- und Forstweg abbiegen wollen. Dabei achtete er vermutlich nicht auf den Mercedes eines 32-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Osterholz, der ihn in diesem Moment überholte. Dessen Beifahrer zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa neuntausend Euro.

Auto war nicht versichert

Sittensen. Obwohl sein Volvo nicht mehr versichert war, ist ein 47-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Stader Straße damit unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich der Verstoß heraus. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei stoppte die Fahrt und leitete ein Strafverfahren ein.

Überwachungskameras vom Tankautomatengelände gestohlen

Abbendorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag auf dem Gelände einer Tankautomatenstation an der Elsdorfer Straße zwei Überwachungskameras gestohlen. Die Scheeßeler Polizei geht von einem Sachschaden von rund zweitausend Euro aus und bitte unter Telefon 04263/98516-0 um Hinweise.

Betrügerische Nachlassregelung über Twitter

Gnarrenburg. Über das soziale Netzwerk Twitter ist ein 56-jähriger Mann in der vergangenen Woche von einer unbekannten Frau angeschrieben worden. Sie habe nicht mehr lange zu leben und möchte ihm rund vier Millionen Euro schenken. In dem Schreiben erhielt der Mann die Telefonnummer eines Anwalts in Paris, der die Überweisung vornehmen würde. Dafür müsse er im Vorwege die Anwaltsgebühren in Höhe von 790 Euro überweisen. Das ließ der Angeschriebene bleiben und erstattete stattdessen eine Strafanzeige.

Unbekannter bohrt Löcher in Bäume

Wittkopsbostel. Unbekannte haben in der Straße Ohlenkamp auf einem Grünstreifen der Gemeinde vor einem Wohnhaus Löcher in vier Birken gebohrt und vermutlich eine giftige Substanz hineinlaufen lassen. Dadurch sind die Bäume abgestorben. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und leitete Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung ein.

