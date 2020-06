Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Foto zum Verkehrsunfall Lauenbrück, Bahnhofstraße ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Hier noch ein Foto zur Pressemitteilung v. 09.59 Uhr...

Schwerer Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße

Lauenbrück. Schwere Verletzungen hat sich ein 44-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße zugezogen. Der Mann war gegen 12.30 Uhr vermutlich zu schnell mit seinem BMW auf der regennassen Straße unterwegs. Im Ausgangsbereich einer Kurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 44-Jährige wurde im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell