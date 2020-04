Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Toilettenpapier gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Auf eine nicht alltägliche Beute hatten es über das vergangene Wochenende Diebe bei einem Einbruch in ein Lager an der Alfred-Nobel-Straße abgesehen. Am frühen Montagmorgen (5.45 Uhr) bemerkte ein Angestellter eine aufgehebelte Fluchttür des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Diebe vier Pakete Papierhandtücher, neun Pakete Putzrollen und 24 Pakete Toilettenpapier.

