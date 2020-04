Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Müllcontainer angezündet

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Montagmorgen (0.02 Uhr) brannte auf einem Schulhof an der Straße "Am Schwalbenberg" ein Rollcontainer. Zeugen sahen Jugendliche von der Tatörtlichkeit mit Fahrrädern flüchten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell