Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Enduro-Zweirad aus Carport gestohlen

53925 Kall-Scheven (ots)

Freitagnachmittag (17.55 Uhr) bemerkte der Eigentümer den Diebstahl seines Krads. Am Tag zuvor hatte er sein Zweirad noch im Carport an der Schmiedegasse stehen sehen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Freitag den Carport betreten und die Enduro-Maschine entwendet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell