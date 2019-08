POL-PPMZ: Diebstahl aus einem PKW

Polizeipräsidium Mainz

Mittwoch, 31.07.2019, 16:00 Uhr bis 17:45 Uhr

Ein Senior parkt sein PKW am Victor-Hugo-Ufer. Dabei lässt er nach ersten Erkenntnissen seinen Geldbeutel im Kofferraum zurück und schließt seinen PKW ab. Anschließend begibt er sich in die Umkleidekabine eines dort befindlichen Vereins. Unbekannte Täter entwenden aus der Tasche der dort während des Trainings aufgehängten Hose den Autoschlüssel des Rentners. Aus dem PKW wird im Anschluss der schwarze Ledergeldbeutel samt Inhalt gestohlen. Täterhinweise gibt es zurzeit nicht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

