Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 72-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ Unfall im Einmündungsbereich ++ Einbruch in Hühnerstall - Unbekannter verletzt Hahn ++

Rotenburg (ots)

72-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Zeven. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer im Kreuzungsbereich Meyerhöfen / Ernst-August-Straße / Königsberger Straße ist am Montag gegen 8 Uhr eine 72-jährige Frau schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Radfahrer hatte die von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Radlerin vermutlich übersehen, als er die Kreuzung passieren wollte. Die Frau wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Unfall im Einmündungsbereich

Visselhövede. Ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis hat sich am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Danziger Straße/Im Winkel leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit seinem VW Polo über die Fahrbahnmitte hinausgekommen und seitlich-frontal mit dem Ford Transit eines 25-Jährigen kollidiert. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 11.000 Euro.

Einbruch in Hühnerstall - Unbekannter verletzt Hahn

Alfstedt. Möglicherweise hat sich ein Unbekannter am Geschrei eines Hahns gestört. In der Nacht zum Sonntag betrat er ein Grundstück an der Schulstraße, öffnete einen verschlossenen Hühnerstall und verletzte das Tier so schwer, dass dessen Halterin es später von seinen Leiden erlösen musste. Die Polizei Oerel ermittelt wegen Tierquälerei und bittet unter Telefon 04265/83123-0 um Hinweise.

