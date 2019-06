POL-FR: Brand in Lager-/Produktionshalle - Dach einer Halle in Gewerbegebiet fast komplett verbrannt - Löscharbeiten beendet - keine verletzten Personen - hoher Sachschaden - Folgemeldung

Polizeipräsidium Freiburg

Am 23.06.2019 gegen 06:05 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer eine Rauchsäule, welche aus dem Dach einer Lagerhalle im Gewerbegebiet von Herbolzheim steige. Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass Flammen aus dem Dach eines Lagergebäudes der Filiale einer Baustoffhandelskette schlugen.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand recht zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Durch den Brand entstand großer Sachschaden in der betroffenen Hallenhälfte in welcher sich eine Produktionsanlage für Formbauteile befindet.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Vor dem Hintergrund der andauernden Brandserie im Bereich Herbolzheim wird grundsätzlich in alle Richtungen ermittelt. Es ergaben sich deutliche Hinweise, dass die Brandentstehung in dieser Halle eher durch interne Betriebsumstände als durch Brandlegung von außen ausgelöst worden war.

