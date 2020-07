Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bechhofen- Sachbeschädigung durch Schuss mit Armbrust

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 14.07.2020, zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr hat eine bisher unbekannte Person in Bechhofen, Heidestraße mit einer Armbrust auf ein Wohnhaus geschossen. Die Regenrinne des Wohngebäudes wurde dabei beschädigt. Der Bolzen der Armbrust prallte von der Regenrinne ab und wurde in einem Nachbargarten aufgefunden. Der unbekannte Schütze dürfte sich vermutlich im Bereich Schulstraße / Talstraße bei Schussabgabe aufgehalten haben. Es wird wegen Sachbeschädigung und Verstoß gg. das Waffengesetz ermittelt. Zeugen bitte bei der Polizei Zweibrücken melden. |pizw

