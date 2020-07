Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gefährlich: Ziegen am Gleis

Halle, Angersdorf (ots)

Am Freitag, den 17. Juli 2020 informierte die Notfallleitstelle der Bahn gegen 07:05 Uhr das Bundespolizeirevier Halle über mehrere Ziegen, die sich an der Bahnstrecke Halle Hauptbahnhof - Halle Nietleben, auf Höhe der Ortschaft Angersdorf direkt am Gleis aufhalten. Daraufhin erhielt der Zugverkehr für diesen Bereich einen sogenannten Langsamfahrbefehl. Eine sofort alarmierte Streife des Revieres fuhr zum Ereignisort und konnte 13 Weidetiere wie beschrieben feststellen. Zusammen mit dem bereits vor Ort befindlichen Besitzer wurden die Tiere wieder eingefangen. Durch den Vorfall erhielten zwei Nahverkehrszüge insgesamt sieben Minuten Verspätung. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Magdeburg erneut auf die erheblichen Gefahren hin, die von Tieren im Gleis ausgehen. Neben dem bedauerlichen Tod der Tiere kann es zu einer erheblichen Gefährdung des Bahnverkehrs kommen. Im Falle einer Kollision besteht die Gefahr von massiven Sachschäden an dem betroffenen Zug und den Gleisanlagen. Eine mögliche Entgleisung der Bahn bedeutet zudem die Gefahr für Leib und Leben von Menschen. Bei der Haltung von Weidetieren ist auf eine sichere Unterbringung zu achten. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg verweist darauf, dass in diesen Fällen stets geprüft wird, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Wird einem Tierhalter ein solches Fehlverhalten nachgewiesen, kann er gemäß der Eisenbahn, Bau -und Betriebsordnung für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an den Zügen oder Bahngleisen kann er darüber hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn AG haftbar gemacht werden. Kommt es zu einer Kollision muss er mit einer Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen, werden Menschen verletzt oder getötet, weiten sich die Ermittlungen dementsprechend aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell