Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens

Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum 18.07.2020 drangen gegen 01:30 Uhr bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Fahrstraße in Pirmasens ein. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, indem sie die Hauseingangstür eintraten. Eine Zeugin konnte in der Nähe des Tatortes zwei männliche Personen feststellen, die mehrere größere Gegenstände bei sich trugen und in Richtung Strecktal gingen.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel.: 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs / der Täter. |pips

