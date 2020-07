Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen eines "schlecht gelaunten" Mannes

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 18:15 Uhr, meldeten mehrere Zeugen einen in der Lemberger Straße, Nähe "Plub", herumlaufenden Mann, der mit einem Hammer auf Gegenstände einschlagen würde. Der Mann wurde in Höhe des Schwimmbades mit einem Zimmermannshammer in der Hand angetroffen. Er gab sofort zu, auf verschiedene Gegenstände eingeschlagen zu haben, weil er schlecht gelaunt sei. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Teppichmesser aufgefunden. Dieses und den Hammer habe er zuvor auf einer Baustelle entwendet. Hammer und Teppichmesser wurden sicherge-stellt. In der Nähe wurde ein beschädigter Mülleimer an einer Bushaltestelle und ein beschädigter Firmenbriefkasten festgestellt. Gegen den 42jährigen Mann aus Pirmasens wird nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. pips

