Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, wurde ein "in der Ziegelhütte" ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Renault Twingo von einem offensichtlich zu nah vorbeifahrenden, noch unbekannten Auto gestreift. Der Schaden am hinteren linken Kotflügel wird auf 600 Euro geschätzt. Gestern, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine Frau, keine nähere Beschreibung, mit einem Zustellfahrrad der Post die Ringstraße aus Richtung Fußgängerzone kommend. Sie streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai und beschädigte dabei den linken Scheinwerfer. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Dame weiter. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

