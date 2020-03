POL-LG: ++Lüneburg - Einbruch in Arztpraxis und Büro++Zechpreller kann es nicht lassen++Vögelsen - Einbruch in Einfamilienhaus++Wrestedt - Unfall mit schwerverletzter Person++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Arztpraxis und Büro

Die unbekannten Täter hatten es auf die Arztpraxis und das Büro in dem Gebäudekomplex in der Salzstraße abgesehen.im Zeitraum vom 14.03.-16.03.20 wurden die Türen der tatbetroffenen Praxis und des Büros von unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Täter durchsuchten im Gebäudeinneren diverse Schränke und Behältnisse und entwendeten Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird ebenfalls auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Den Münzautomaten zweier Waschmaschinen im Waschkeller eines Mehrparteienhauses Am Schwalbenberg gingen unbekannte Täter im Zeitraum vom 13.03.20-16.03.20 an und entwendeten aus diesem eine geringe Summe Bargeld. Der entstandene Schaden am Automaten scheint höher, als das Diebesgut.

Lüneburg - Zechpreller kann es nicht lassen

Immer wieder beschäftigt der 51jährige Zechpreller die Polizei. Am Sonntag den 15.03.20 speiste er erst gemeinsam mit einem anderen 51jährigen in einer Lokalität am Sande zu Mittag und bezahlte die Rechnung in Höhe von über hundert Euro nicht. Am Abend hatten beide schon wieder Hunger und suchten ein Restaurant in der Stöteroggestraße auf. Auch hier wurde die Rechnung in Höhe von knapp fünfzig Euro nicht gezahlt. Aktuell bereitet die Staatanwaltschaft, in Absprache mit der Polizei eine Anklage wegen der Vielzahl der Delikte vor.

Lüneburg - Kennzeichen entwendet

Im Hasenburger Weg ist im Zeitraum von nachmittags dem 14.03.20 - nachmittags des 15.03.20 das hintere Kennzeichenschild eines PKW Renault, mit der Kombination LG- LN 1103 entwendet worden. Von einem geparkten PKW aus der Rotehahnstraße wurde ebenfalls ein Kennzeichen entwendet, es handelt sich hierbei um die Kombination LG- FL 16.

Lüneburg - Umweltverschmutzung durch alte Reifen

Unbekannte Täter haben 60 Altreifen im Wald am Bilmer Strauch entsorgt. Das Umweltdelikt wurde am Sonntag, den 15.03.20 gegen Mittag festgestellt. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei bislang noch nicht vor. Die Abfallgesellschaft kümmert sich nun um die fachgerechte Entsorgung.

Wittorf - gestohlener PKW Skoda aufgefunden

Der am 14.03.20 aus Scharnebeck entwendete PKW Skoda Fabia konnte unbeschädigt in Wittorf im Höpenweg aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde vermutlich von jugendlichen Tätern geführt, die über die 13jährige Tochter des Halters an den Fahrzeugschlüssel gelangt sind. Am Fahrzeug befanden sich allerdings nicht die Originalkennzeichen, sondern die als gestohlen gemeldeten PKW Kennzeichen eines BMW aus Bardowick.

Vögelsen - Einbruch in Einfamilienhaus

Vermutlich wurden die unbekannten Täter am frühen Abend des 15.03.20 von der auslösenden Alarmanlage im Haus abgeschreckt und flüchteten deshalb ohne Beute. Über eine Terrassentür gelangten die Täter in das Haus und betraten die innenliegenden Räume. Nachdem hier die Alarmanlage losging suchten die Täter das Weite. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Artlenburg - uneinsichtiger Ehemann muss Wohnung verlassen

Der 53jährige bedrohte am Nachmittag des 15.03.20, seine 64jährigen Partnerin in der gemeinsamen Wohnung in Artlenburg mit verbalen Attacken. Der Ehestreit wollte von dem Vermieter des Pärchens geschlichtet werden. Dafür kassierte dieser noch Schläge. Verfahren wurden eingeleitet, dem gewalttätigen Ehemann wurde von der Polizei für eine Woche untersagt, die Wohnung zu betreten.

Uelzen

Uelzen - Kennzeichen entwendet

Zu einem Kennzeichendiebstahl ist es in der Nacht vom 14.03.20-15.03.20 in Uelzen gekommen. Bei dem auf dem Hammersteinplatz abgestellten PKW Audi wurde das hintere Kennzeichenschild mit der Kombination CE-AZ 344 entwendet.

Uelzen - mehrere PKW angegangen

In der Nacht vom 14.03.20-15.03.20 wurde von unbekannten Tätern die Beifahrerscheibe des in der Birkenallee geparkten PKW eingeschlagen. Die Täter durchsuchten den Innenraum, fanden jedoch nichts was ihnen gefiel und verließen die Örtlichkeit ohne Diebesgut. Ebenso wurde am Sonntag 15.03.20 in den Mittagsstunden ein VW, welcher in der Lindenstraße am Friedhofseingang geparkt war angegangen. Auch aus diesem PKW wurde nichts entwendet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ebstorf - Nachbar zeigt Waffe nach Streit

Der 18jährige Mieter eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Bahnhof hat am späten Sonntagabend des 15.03.20 einen gehörigen Schrecken verspürt. Nachdem sich ein 60jähriger Mieter des Hauses schon öfter über die Lautstärke aus der Wohnung des 18jährigen beschwert hatte, erschien er am heutigen Abend erneut an dessen Wohnungstür und bat um Ruhe. Um diese Forderung zu unterstreichen trug er eine schwarze Pistole in einem Holster, welche er offen zur Schau stellte. Der 18jährige fühlte sich bedroht und verständigte die Polizei. Die erschien vor Ort und stellte die Pistole, es handelt sich um eine Schreckschusswaffe, sicher und leitete ein Verfahren gegen den 60jährigen ein.

Wrestedt - Unfall mit schwerverletzter Person

Am 16.03.20 gegen 10.30 Uhr befuhr die 59jährige Fahrerin eines VW die Kreisstraße 62 zwischen Wieren und Nettelkamp. In Höhe Nettelkamp querte ein Stück Rehwild die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin wich aus, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwerverletzt, ihr 63jähriger Beifahrer leicht verletzt. Das Auto erlitt einen Totalschaden und wurde vom Unfallort abgeschleppt.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - Altkleider Sammelcontainer in Brand - Zeugen gesucht

Insgesamt drei Altkleider Container gerieten am späten Abend des 15.03.20 in Göhrde, OT Metzingen in Brand. Die entstandene Schadenshöhe liegt bei über tausend Euro. Die Container sind direkt an der Landesstraße 255 abgestellt. Die ortsansässige Feuerwehr löschte den Brand ab, die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lüchow unter der Rufnummer: 05841-122215

Clenze - Baustellenabsicherung umgefahren

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am 14.03.20 vermutlich gegen 19.30 Uhr in die Baustellenabsicherung in der Korviner Straße / Pommernstraße gefahren. Dabei wurden die Barken und Blinklichter umgefahren und beschädigt, außerdem ein Verteilerkasten aus seiner Verankerung gerissen. Ein Anwohner aus der Korviner Straße hatte am Samstagabend zu angegebener Zeit einen lauten Knall gehört, der Schaden wurde dann im Anschluss sichtbar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet, Spuren an der Unfallstelle wurden gesichert.

